Кобахидзе подчеркнул, что сохранение мирных отношений между Тбилиси и Москвой крайне важный вопрос. Фото: © IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Политические разногласия и допущенные в прошлом ошибки не должны побудить народы Грузии и России начать враждовать между собой. Об этом заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.

По словам главы кабмина, независимо от планов так называемого «дипстейта», нельзя позволить политическим ошибкам настроить государства друг против друга.

«Мы не должны допустить, чтобы политические разногласия, допущенные в прошлом политические ошибки или план глобальной партии войны по вовлечению Грузии в войну и открытию второго фронта против России стали основой для вражды между народами», - сказал глава грузинского кабмина.

Кобахидзе подчеркнул, что сохранение мирных отношений между Тбилиси и Москвой значительно важнее любых политических интересов или темных планов олигархических кругов.

Премьер также напомнил о существовании множества смешанных грузино-российских семей, отметив, что именно этот фактор должен удерживать оба народа от взаимной вражды.

Недавно Кобахидзе выражал иное мнение по поводу отношений Грузии и РФ. Премьер заявлял, что Тбилиси не желает восстанавливать дипломатические связи с Москвой, пока она признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии.