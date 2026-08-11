Галузин: У Украины не осталось своих ресурсов продолжать конфликт. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

У Киева больше нет ресурсов для продолжения боевых действий. Именно этим были вызваны кадровые перестановки на Украине, считает замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Очевидно, что произошедшие кадровые перестановки были продиктованы желанием главы киевского режима сохранить в своих руках власть и контроль над западной финансовой "кормушкой". Собственных ресурсов продолжать конфликт у Украины давно нет», — пояснил дипломат для ТАСС.

Москва в свою очередь готова к конструктивным предложениям по Украине, напомнил накануне Галузин. При этом предложения по конфликту на Украине должны учитывать интересы РФ. Тогда же Галузин исключил возможность простой «заморозки» украинского конфликта.

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что после краха режима Украину ждут покаяние и восстановление.