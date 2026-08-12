Польша пригрозила перестать оплачивать Starlink для Украины: чего хочет Варшава от Маска

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил владельцу SpaceX Илону Маску прекратить оплачивать терминалы Starlink для Украины. Об этом польский министр написал в соцсети X.

Сикорский потребовал вернуть Польшу в европейский регион спутниковой связи Starlink. В противном случае Варшава может пересмотреть финансирование услуг компании, на которые, по его словам, тратит около 50 млн долларов в год.

«Эй, Илон Маск, крутой парень, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, либо мы можем передумать платить $50 млн в год за твои услуги», — написал Сикорский.

Накануне Польшу исключили из европейской зоны Starlink. Теперь польские пользователи обычных мобильных тарифов смогут находиться за границей не более 30 дней, после чего им придется возвращаться в страну, менять регион регистрации или переходить на более дорогой тариф.