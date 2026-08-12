Умерла Го Ланьин, знаменитая китайская певица

11 августа в Гуанчжоу умерла китайская певица и оперная актриса Го Ланьин в возрасте 98 лет. Фото: Cheng Zhishan/XinHua/Global Look Press

11 августа в Гуанчжоу умерла китайская певица и оперная актриса Го Ланьин в возрасте 98 лет. Официальное сообщение о её смерти опубликовал Китайский театр оперы и танцевальной драмы 12 августа.

Голос Го Ланьин стал символом исторических событий для многих поколений китайцев. Она работала в традиционном театре, новой национальной опере и народной песне. Её песни «Моя Родина», «Наньнивань» и «Говорят, как прекрасны пейзажи Шаньси» остаются популярными спустя десятилетия.

Го Ланьин родилась в бедной семье в уезде Пинъяо провинции Шаньси. С юных лет она изучала местную оперу банцзы. В период после образования КНР она стала одной из ведущих актрис нового национального театра. Среди её значимых ролей - Сиэр в опере «Седая девушка» и Сяоцинь в «Женитьбе Сяо Эрхэя».

Кроме того, Го Ланьин была избрана депутатом Всекитайского собрания народных представителей пяти созывов. Она активно занималась подготовкой молодых вокалистов. В 2019 году, к 70-летию КНР, ей было присвоено звание «Народный артист». Также она была удостоена наград за вклад в развитие театрального искусства.

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