МИД обвинил Каллас в пренебрежении правом после заявлений о морских перевозках

В МИД РФ отметили, что Каллас и другие чиновники Брюсселя препятствует свободному судоходству в мировых водах Фото: REUTERS.

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас по поводу легальности проведения морской операции IRINI показывает, насколько она пренебрегает международным правом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что данная миссия используется Евросоюзом, чтобы запугивать коммерческих перевозчиков и препятствовать свободному судоходству в мировых водах.

«"Проверка флага", теоретически допускаемая морским правом, в данном случае является не более чем ширмой для сведения политических счётов и реализации односторонних принудительных мер, которые Брюссель пытается навязать всему миру», - указано в сообщении.

Министерство пояснило, что проверка стран ЕС, в которой они выясняют принадлежность судов к так называемому теневому флоту, не поддается какому-либо правовому обоснованию. Такими темпами Брюссель навлечет на себя большую беду, считают российские дипломаты.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал нелегальными попытки Европы задерживать суда, связанные с Россией. По его словам, у стран ЕС нет на это право.