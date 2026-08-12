Медведев: у европейских псов нет права задерживать суда, связанные с РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал незаконными попытки европейских стран задерживать суда, связанные с Россией. В своем Telegram-канале он заявил, что у «европейских псов» нет на это никакого права — ни по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, ни по национальному законодательству.

«Это чистой воды произвол», — написал Медведев.

Под «теневым флотом», по словам зампредседателя Совбеза, Запад подразумевает обычные суда под удобными флагами (Панама, Либерия, Кипр), которые работают в интересах России. Поскольку большинство западноевропейских судов также ходят под такими флагами, Медведев предложил симметричный подход: атаковать любое торговое судно вражеских стран при подозрении на перевозку грузов для противника.

Президент России Владимир Путин на учениях Тихоокеанского флота заявлял, что Москва будет отвечать зеркально на возможные захваты российских торговых судов со стороны Запада. Глава государства подчеркнул, что Россия не оставит такие действия без реакции.