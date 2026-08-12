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НовостиПолитика12 августа 2026 14:33

МИД РФ: ЕС использует операцию «Ирини» для запугивания коммерческих перевозчиков

МИД РФ уличил ЕС в нарушении международно-правовых норм
Марк СОКОЛОВ
В МИД РФ считают, что Брюссель злоупотребляет действующими нормами международного права.

В МИД РФ считают, что Брюссель злоупотребляет действующими нормами международного права.

Фото: REUTERS.

Евросоюз использует морскую операцию «Ирини» для запугивания коммерческих перевозчиков и ограничения свободы судоходства. Об этом заявили в МИД России.

В ведомстве считают, что Брюссель злоупотребляет действующими нормами международного права и расширительно трактует полномочия, предоставленные в рамках операции.

«Сегодня же операция "Ирини" фактически используется Евросоюзом для запугивания коммерческих перевозчиков и воспрепятствования свободе судоходства. Налицо злоупотребление действующими международно-правовыми нормами и расширительное толкование своих полномочий», — говорится в заявлении МИД РФ

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила об усилении давления на так называемый теневой флот России. Страны ЕС санкционировали операцию по досмотру подозреваемых в принадлежности к нему судов по аналогии с «Ирини». В российском МИД подчеркивали, что понятия «теневой флот» в международном морском праве не существует.