Армия России поразила в порту Одессы сухогруз и танкер с грузами для ВСУ

Российские военные в одесском порту нанесли удар сразу по двум судам, шедшими с оружием Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Армия России поразила в порту Одессы танкер и сухогруз, на борту которого находилось военное имущество и средства радиоэлектронной борьбы для нужд ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, судно использовалось для доставки специализированного оборудования, применяемого киевским режимом в военных целях.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ… В порту Одесса – сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ», - следует из сводки.

Помимо этого, удар был нанесен по танкеру, перевозившему топливо для формирований Украины. Поражение обоих судов наносит серьезный урон логистике снабжения ВСУ, лишая противника технических средств для борьбы.

Ранее ВС России на днях освободили сразу два села в зоне СВО. Под их контроль перешли Новое Поле в Запорожье и Щербаковка в Харьковской области.