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НовостиПолитика12 августа 2026 14:38

В порту Очаков ВС России поразили украинский патрульный катер

Удар нанесён по военному объекту в Николаевской области
Анна АДАМАЙТЕС
В порту Очаков ВС России поразили украинский патрульный катер

В порту Очаков ВС России поразили украинский патрульный катер

Фото: Shutterstock.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило 12 августа, в среду, что в порту "Очаков" Николаевской области на Украине Вооруженные силы России ударили по патрульному катеру ВСУ.

Помимо прочего в Одесском порту уничтожены сухогруз с военным имуществом, оснащённый средствами радиоэлектронной борьбы, а также танкер, перевозивший топливо для ВСУ. ВС РФ продолжают систематически наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, которые используются для нужд украинских боевиков.

Ранее KP.RU писал, что российские военные нанесли удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами и объектам портовой инфраструктуры в Черноморске, которые используются в интересах ВСУ. Удары по объектам ВПК Украины наносятся в ответ на террористические атаки киевского режима, число таких ударов будет наращиваться.