Верховный суд установил факт получения партией «Яблоко» 3 млн руб. из-за рубежа

Верховный суд установил факт получения партией Яблоко 3 млн рублей из-за рубежа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Российской Федерации установил, что партия «Яблоко» получила около 3 миллионов рублей из-за рубежа от иностранных контрагентов на политическую деятельность. Об этом говорится в тексте решения о снятии партии с выборов, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно секретной справке Росфинмониторинга, указывается в документе, с 9 июля по 2 августа на счёт партии поступили пожертвования от 74 лиц, которые в тот же период получили финансирование из США, Великобритании, ОАЭ, Израиля и других стран на сумму 2,8 млн рублей.

Всего с апреля 2023-го по август 2026 года от 310 иностранных граждан, в том числе из Германии, Канады, Турции и Британии, на счета контрагентов «Яблока» поступило около 80 млн рублей.

Ранее KP.RU писал, что Верховный суд РФ представил мотивированное решение по снятию «Яблока» с выборов, сторона процесса уже получила документ с развернутой правовой аргументацией. Партия изучает его содержание для определения дальнейшей стратегии защиты.