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НовостиВ мире12 августа 2026 14:55

Трамп сообщил, что США контролируют Ормузский пролив

Президент США сделал заявление относительно Ормузского пролива
Людмила МИТРОХИНА
Трамп сообщил, что США контролируют Ормузский пролив

Трамп сообщил, что США контролируют Ормузский пролив

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление, что Штаты полностью установили контроль над Ормузским проливом.

«США полностью контролируют Ормузский пролив. Я думаю, мы сохраним этот контроль. Нашу морскую блокаду все называют "стальной стеной", и Иран ничего не может с этим поделать», — резюмировал глава Белого дома у себя в посте соцсети Truth Social.

Ранее высказались и власти Ирана. Они заявили, что Ормузский пролив остается заблокированным. США уже получили условия разблокировки пути. Отмечается, что Вашингтон должен завершить боевые действия и снять санкции с Тегерана, если хочет, чтобы суда союзников снова проходили по проливу. Трамп никак не прокомментировал это заявление исламского государства.