Трамп сообщил, что США контролируют Ормузский пролив Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление, что Штаты полностью установили контроль над Ормузским проливом.

«США полностью контролируют Ормузский пролив. Я думаю, мы сохраним этот контроль. Нашу морскую блокаду все называют "стальной стеной", и Иран ничего не может с этим поделать», — резюмировал глава Белого дома у себя в посте соцсети Truth Social.

Ранее высказались и власти Ирана. Они заявили, что Ормузский пролив остается заблокированным. США уже получили условия разблокировки пути. Отмечается, что Вашингтон должен завершить боевые действия и снять санкции с Тегерана, если хочет, чтобы суда союзников снова проходили по проливу. Трамп никак не прокомментировал это заявление исламского государства.