Иран хочет открыть Ормузский пролив, когда США прекратят ему угрожать

Иран назвал условия открытия Ормузского пролива. Фото: REUTERS.

Иран озвучил ряд условий для открытия Ормузского пролива. Их перечислил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики (ВСНБ) Мохаммад-Багер Зольгадр.

«Ормузский пролив не откроется, пока США не скорректируют свой курс и не прекратят угрожать исламской республике», - цитирует высокопоставленного иранского чиновника телеканал Press TV.

Кроме того, Зольгадр назвал в числе условий открытия пролива окончание боевых действий не только против Ирана, но и против его союзников и вывод сил США из региона. Кроме того, Иран хочет снятия санкций и морской блокады, а также выплаты компенсации.

Накануне глава МИД исламской республики Аббас Аракчи информировал, что Иран и Оман ведут переговоры по управлению Ормузским проливом, близки к соглашению по правовым аспектам и маршрутам движения. Причем государства могут принять соответствующие решения очень скоро и без участия США в переговорном процессе.

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