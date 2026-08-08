Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 августа 2026 22:37

Иран хочет открыть Ормузский пролив, когда США прекратят ему угрожать

Иран назвал прекращение угроз со стороны США условием окрытия Ормузского пролива
Мария ПАВЛОВА
Иран назвал условия открытия Ормузского пролива.

Иран назвал условия открытия Ормузского пролива.

Фото: REUTERS.

Иран озвучил ряд условий для открытия Ормузского пролива. Их перечислил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики (ВСНБ) Мохаммад-Багер Зольгадр.

«Ормузский пролив не откроется, пока США не скорректируют свой курс и не прекратят угрожать исламской республике», - цитирует высокопоставленного иранского чиновника телеканал Press TV.

Кроме того, Зольгадр назвал в числе условий открытия пролива окончание боевых действий не только против Ирана, но и против его союзников и вывод сил США из региона. Кроме того, Иран хочет снятия санкций и морской блокады, а также выплаты компенсации.

Накануне глава МИД исламской республики Аббас Аракчи информировал, что Иран и Оман ведут переговоры по управлению Ормузским проливом, близки к соглашению по правовым аспектам и маршрутам движения. Причем государства могут принять соответствующие решения очень скоро и без участия США в переговорном процессе.

Почему соглашение по Ормузскому проливу может оказаться пшиком, политолог-востоковед Севостьянов рассуждает здесь на KP.RU.