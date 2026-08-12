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НовостиВ мире12 августа 2026 15:08

Китайский конкурент Boeing и Airbus впервые полетел за границу: C919 совершил рейс в Улан-Батор

Китайский лайнер C919 совершил первый международный рейс в Улан-Батор
Людмила МИТРОХИНА
Новый китайский узкофюзеляжный самолет, вмещающий до 174 пассажиров, начнет ежедневные рейсы из Пекина в столицу Монголии. Фото: IMAGO/VCG

Новый китайский узкофюзеляжный самолет, вмещающий до 174 пассажиров, начнет ежедневные рейсы из Пекина в столицу Монголии. Фото: IMAGO/VCG

Китайский авиалайнер C919 выполнил первый регулярный международный рейс в Улан-Батор. Это воздушное судно называют альтернативой Boeing 737 MAX и Airbus A320. Об этом со ссылкой на заявление Air China сообщает CNBC.

Новый китайский узкофюзеляжный самолет, вмещающий до 174 пассажиров, начнет ежедневные рейсы из Пекина в столицу Монголии. Лайнер получил лицензию в КНР в 2022 году и начал коммерческие полеты внутри страны с 2023 года. При выдаче сертификата отмечалась возможность внутрикитайских перелетов и, возможно, перелетов в страны с тесными связями с Китаем.

Напомним, что российский самолет ИЛ-114 уже запущен в серийное производство. Это воздушное судно полностью производится в России, уже начаты поставки техники покупателям.