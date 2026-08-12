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НовостиВ мире12 августа 2026 15:19

Европа начала отворачиваться от украинцев: вступил в силу новый закон

Чехия за неделю отказала в защите десяткам военнообязанных украинцев
Людмила МИТРОХИНА
Европа начала отворачиваться от украинцев: вступил в силу новый закон

Европа начала отворачиваться от украинцев: вступил в силу новый закон

Фото: REUTERS.

Портал Novinky сообщил, что за минувшую неделю власти Чехии отказали в предоставлении временной защиты десяткам украинских мужчин призывного возраста. Это связано с вступлением в силу на территории Евросоюза запрета на выдачу такого статуса военнообязанным гражданам Украины.

Тем самым Европа показала, что начинает отворачиваться от украинцев. Как уточняет издание, причиной для отказа послужило отсутствие у заявителей документов, подтверждающих выполнение воинской обязанности на родине. Новые правила распространяются не только на первичные обращения, но и на случаи продления уже действующего статуса.

Ранее KP.RU сообщил, что в ЕС заметна общая усталость от украинцев, которые сбежали от повальной мобилизации. Так, в Польше провели опрос и сделали вывод, что многие жители страны выступают за отправку украинцев к ним на родину.