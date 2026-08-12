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НовостиПроисшествия12 августа 2026 15:32

Губернатор Краснодарского края рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск

Кондратьев: после атаки ВСУ в Новороссийске повреждены 60 домов
Людмила МИТРОХИНА
Губернатор Краснодарского края рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск

Губернатор Краснодарского края рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск. Чиновник подчеркнул, что всего пострадало около 60 домов. Сводку Кондратьев привел в своем официальном Telegram-канале.

«Большая часть ударов пришлась по Новороссийску, там повреждено около 60 жилых домов», — говорится в сообщении от чиновника.

В среду, 12 августа, губернатор Краснодарского края сообщил, что несколько сотен беспилотников ВСУ атаковали Кубань ночью. В Новороссийске погиб ребенок и пострадали восемь человек. Были повреждены гражданские объекты и дома в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. Отмечается, что жители пострадавших домов эвакуированы, они размещены в гостиницах или у родственников. Власти проводят оценку ущерба.

Ранее KP.RU рассказал, что сейчас происходит в атакованном ВСУ Новороссийске. Издание подробно обрисовало ситуацию, заявив, что днем общественный транспорт не передвигался по городу.