Пожар на складах в Броварах грозит нехваткой товаров торговым сетям Украины

Нехватка товаров из-за возгорания в Броварах грозит АТБ, "Ашану" и "Сельпо" Фото: REUTERS.

Возгорание на складском комплексе в Броварах, расположенном под Киевом, может привести к нехватке товаров сразу в пяти крупнейших торговых сетях Украины. Об этом пишет местное издание «Страна».

Министерство обороны России недавно проинформировало о том, что российские бойцы нанесли удар по логистическому центру «Бровары» в Киевской области. По имеющимся данным, именно там хранились БПЛА вместе с необходимыми для них деталями.

По информации украинских журналистов, пострадавший в результате инцидента складской объект занимался обработкой товарных потоков, поступавших из европейских стран. Помимо этого, данный склад выполнял функции логистической поддержки для нескольких ведущих украинских торговых сетей.

«Дефицит товаров угрожает АТБ, "Ашану", "Сельпо", "Метро" и "Новусу"», - утверждает газета.

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