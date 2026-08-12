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НовостиПолитика12 августа 2026 15:51

Медведев заявил, что СВО приостановится или завершится только на условиях России

Медведев высказался о приостановке или завершении СВО 12 августа
Марк СОКОЛОВ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специальная военная операция может приостановиться или полностью завершиться только на условиях России. Другие варианты невозможны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На тему СВО российский политик высказался в среду, 12 августа. Тогда он выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что приостановка или полное завершение специальной военной операции возможно только на условиях России. Другие сценарии, по словам Медведева, попросту недопустимы. В том числе те, которые предлагает Европейский союз.

Немногим ранее Медведев высказался непосредственно о России. Он подчеркнул, что страна обладает большим запасом прочности и способна решать социальные задачи.