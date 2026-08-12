Медведев заявил, что СВО приостановится или завершится только на условиях России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специальная военная операция может приостановиться или полностью завершиться только на условиях России. Другие варианты невозможны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На тему СВО российский политик высказался в среду, 12 августа. Тогда он выступил с речью, в ходе которой подчеркнул, что приостановка или полное завершение специальной военной операции возможно только на условиях России. Другие сценарии, по словам Медведева, попросту недопустимы. В том числе те, которые предлагает Европейский союз.

Немногим ранее Медведев высказался непосредственно о России. Он подчеркнул, что страна обладает большим запасом прочности и способна решать социальные задачи.