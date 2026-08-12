Медведев пообещал возмездие журналисту из ФРГ, желавшему убивать русских, фото: Сергей Булкин/ТАСС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал скандальный и людоедский вопрос журналиста из Германии Михаэля Мартенса (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Зеленскому, в котором тот интересовался, как Европа может помочь Киеву "убивать больше русских". Медведев отметил, что за подобные слова этот человек, рано или поздно, понесёт ответственность.

"Есть табу на произнесение неких формул. Вот так нельзя говорить! Ты можешь думать как угодно, в курилке о чём-то сказать, но, когда ты публично так задаешь вопрос, то ты должен понимать, что ответ будет. Причём он может быть разный. Когда-нибудь он свою часть ответственности понесёт", - заявил Медведев на заседании экспертного совета ЕР 12 августа.

Напомним, что газета FAZ открестилась от вопроса своего журналиста, однако и не осудила его. Никаких санкций, даже увольнения, Мартенс за откровенно нацистское высказывание на пресс-конференции первого эшелона с президентом Сербии не понёс.

Ранее KP.RU сообщил, что представитель МИД России Мария Захарова напомнила о нацистском прошлом Мартенса, спрашивавшего об убийстве русских.

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