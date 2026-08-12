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НовостиПолитика12 августа 2026 15:55

Президент Путин выступит на втором этапе съезда "Единой России"

Медведев призвал учесть слова Путина и включить их в новую народную программу
Марк СОКОЛОВ
Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин выступит на втором этапе съезда партии “Единая Россия”. И все, что он скажет, нужно учесть и включить в новую народную программу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

О планах главы государства политик рассказал вечером в среду, 12 августа. Тогда он подчеркнул, что российский лидер появится на втором этапе съезда партии. Там он выступит с речью, к которой, подчеркнул Медведев, нужно отнестись крайне внимательно. В частности, включить все сказанное президентом РФ в новую народную программу.

Немногим ранее Медведев высказался о России и ее возможностях. Он подчеркнул, что РФ обладает большим запасом прочности, поэтому страна способна решать социальные задачи.