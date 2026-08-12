МВД Абхазии усилило патрулирование после случая с избиением российской туристки

МВД Абхазии начнет усиленно патрулировать общественные места в Сухуме, Новом Афоне и Гагре. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

МВД Абхазии усилило патрулирование в местах массового скопления людей после случая с избиением туристки из России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об инциденте, произошедшем 2 августа в одном из местных кафе. Мужчина подошел к россиянке с целью познакомиться, но девушка вежливо ему отказала. Тогда гражданин набросился с кулаками на нее и избил. У россиянки диагностировали сотрясение мозга и раны на лице. Преступника уже задержали.

«В МВД Абхазии организованы дополнительные группы патрулирования с привлечением сотрудников оперативных подразделений ведомства при силовой поддержке СОБРа», - сказали в органах.

Больше всего внимания полиция намерена уделить ключевым туристическим центрам. А именно - Сухуму, Новому Афону и Гагре. Сотрудники будут мониторить ситуацию в кафетериях, ресторанах, на пляжах и в парках.

Ранее KP.RU писал, что множество российских путешественников начали жаловаться на курорты Турции. Часть туристов сообщает, что на побережье Аланьи стало невыносимо купаться, поскольку оно загрязнено.