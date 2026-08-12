РСТ предрек интерес россиян к двум курортам Египта на Средиземном море

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Российские туристы могут заинтересоваться двумя курортами Египта на Средиземном море — Александрией и Эль-Аламейном. Об этом сообщили эксперты Российского союза туриндустрии.

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять регулярные и чартерные рейсы в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. В РСТ считают направление перспективным, хотя пока оно остается нишевым.

Эль-Аламейн за белоснежные пляжи уже прозвали «египетскими Мальдивами». Климат на средиземноморском побережье мягче, чем в привычных россиянам Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Здесь также преобладают песчаные пляжи без коралловых рифов.

Раньше туристам приходилось лететь через Каир, а затем добираться до Эль-Аламейна на машине или автобусе еще три-четыре часа.

«Теперь, когда время в пути сокращается в разы, курорт становится более доступным, что вполне вероятно привлечет больше гостей», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева.

Немногим ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские туристические компании не фиксируют массовых жалоб на пятизвездочные отели Египта. В АТОР подчеркнули, что отзывы об одной и той же гостинице могут значительно отличаться. Египет остается одним из востребованных зарубежных направлений среди россиян.