Бензин в России подешевел за последнюю неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 4 по 10 августа 2026 года в России произошло снижение средних потребительских цен на бензин на 53 копейки, что привело к их уровню в 76,04 рубля за литр. Дизельное топливо также стало дешевле на 2 рубля 32 копейки, достигнув отметки в 88,97 рубля за литр, сообщает Росстат.

Стоимость бензина марки АИ-92 уменьшилась на 60 копеек и составила 72,17 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 подешевел на 51 копейку, до 78,21 рубля за литр, тогда как АИ-98 подорожал на 47 копеек, достигнув 101,78 рубля за литр.

С 4 по 10 августа 2026 года повышение цен на бензин было отмечено в 28 регионах России, наиболее значительно - в Тверской области (+6,8%).

В целом цены на бензин снизились в 44 регионах, особенно в Дагестане (-9,1%). В Москве снижение составило 0,2%, а вот в Санкт-Петербурге зафиксирован рост, пусть и всего на 0,1%.

Ранее KP.RU сообщил, что в нынешних условиях особое внимание правительство уделяет контролю цен и бесперебойным поставкам. На совещании в кабинете министров ФАС доложила о ценовой ситуации и подтвердила усиленный контроль, особенно на частных АЗС.