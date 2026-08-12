Захарова: преступления Киева влияют на мировые продовольственные рынки

Захарова прокомментировала удары ВСУ по кораблям в акватории Черного и Азовского морей. Фото: МИД РФ

Российская сторона обращается к мировому сообществу с призывом дать объективную оценку преступлениям киевского режима, которые негативно сказываются на состоянии продовольственных рынков мира. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя агрессивные действия ВСУ в акватории Азовского и Черного морей.

По словам дипломата, атаки украинских формирований стали причиной задержки поставок уже подготовленных грузов, которые должны были следовать по действующим экспортным маршрутам.

«Призываем международное сообщество и профильные многосторонние структуры дать объективную оценку преступлениям киевского режима, задействовать все имеющиеся рычаги, чтобы пресечь его противоправную деятельность и добиться обеспечения беспрепятственного экспорта агропродукции», - сказала Захарова, слова которой опубликовала пресс-служба ведомства.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявляла, что Киев постоянно отказывает Москве в обмене пленными. По ее данным, РФ уже успела составить три списка на обмен, однако украинская сторона отказывается забирать своих граждан.