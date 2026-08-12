IT-эксперт предсказал реакцию россиян на политику компании Apple Фото: Shutterstock / FOTODOM / guteksk7

В России может вырасти спрос на бюджетные Android-смартфоны. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил IT-эксперт Владимир Зыков. Он связывает это с ограничениями, которые американская корпорация Apple вводит для владельцев iPhone.

Пользователи начнут присматриваться к недорогим устройствам ради работы с банковскими и государственными приложениями. По словам Зыкова, часть владельцев продолжит пользоваться старыми «айфонами», а часть заведет второй бюджетный аппарат на Android. Некоторые же полностью откажутся от продукции Apple, особенно если для них не критична экосистема бренда.

Специалист отметил, что такая тенденция постепенно размывает лояльность к марке. Сначала человек берет Android как вспомогательный, затем начинает использовать его чаще, а позже может отказаться от iPhone вовсе. Зыков добавил, что Apple вряд ли смягчит политику из-за падения продаж в России, так как компания фактически ушла с российского рынка.

В подтверждение этому вышел опрос Аналитического центра ВЦИОМ. Выяснилось, что каждый второй россиянин больше не хочет покупать iPhone из-за проблем с российскими приложениями.