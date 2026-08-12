ФАС проверит обоснованность цен на птицу и говядину у крупнейших производителей

ФАС уже направила запросы крупным производителям мяса для проведения проверки. Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке ценовой политики крупнейших производителей мяса птицы и говядины в России. Об этом проинформировало ведомство.

«ФАС оценивает обоснованность установления оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины. Служба направила организациям запросы с целью проведения анализа ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках», - указано в сообщении.

В публикации сказано, что производителям необходимо предоставить регулятору данные об объемах выпуска и реализации продукции. Также они обязаны показать информацию об отпускных ценах, себестоимости и рентабельности продаж применительно к мясу птицы и говядине. Кроме того, компаниям предстоит объяснить, что послужило причиной роста цен с начала текущего года.

После изучения полученных от производителей сведений антимонопольная служба, если того потребуют обстоятельства, примет меры.

Тем временем ФАС не забывает и о топливном рынке. Ведомство продолжает следить за ценами на АЗС и пресекать их увеличение. Мониторинг происходит во всех регионах России без исключения.