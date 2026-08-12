Силы ПВО за день сбили 147 беспилотников ВСУ над регионами России

Минобороны РФ рассказало об успешном отражении атак вражеских дронов за 12 августа Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушно обороны (ПВО) за прошедший день смогли сбить 147 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как отмечает ведомство, вражеские дроны сбивали не только над российскими регионами, но и над акваторией Черного моря. Средства ПВО уничтожали технику с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

"Перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым", - указано в сводке.