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НовостиПолитика12 августа 2026 17:57

Силы ПВО за день сбили 147 беспилотников ВСУ над регионами России

Минобороны РФ рассказало об успешном отражении атак вражеских дронов за 12 августа
Арина СЕРОВА
Минобороны РФ рассказало об успешном отражении атак вражеских дронов за 12 августа

Минобороны РФ рассказало об успешном отражении атак вражеских дронов за 12 августа

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушно обороны (ПВО) за прошедший день смогли сбить 147 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как отмечает ведомство, вражеские дроны сбивали не только над российскими регионами, но и над акваторией Черного моря. Средства ПВО уничтожали технику с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

"Перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым", - указано в сводке.