Милая «саранча» с рогами пожрала все подсолнухи: обжоры лишили японцев праздника

В Японии стадо диких оленей сорвало традиционный фестиваль подсолнухов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В японском городке Корияма уже много лет проходит традиционный фестиваль подсолнухов. В этом году он должен был состояться 23 августа, да вот незадача – 7 числа организаторы объявили, что праздник отменяется. Сорвать мероприятие решило стадо диких пятнистых оленей, которое благополучно пожрало практически все подсолнухи на поле, пишет The Mainichi.

Организаторы констатировали, что олени давно стали проблемой: рогатые нахалы выходят из леса и с удовольствием обгладывают подсолнухи. Вкусно, питательно, и бояться хищников не приходится. Люди пытались гонять парнокопытных, но те всё равно всегда возвращались, а круглосуточно дежурить возле поля никто не мог.

В результате поле площадью в девять гектаров оказалось полностью ликвидировано. А жаль, ведь фестиваль японцы проводят исключительно ради красоты: волонтёры высаживают почти два миллиона подсолнухов, чтобы потом, на живописном поле с видом на озеро Инавасиро и гору Бандай, а также на ветряные турбины, делать запоминающиеся и романтические фотографии. Ну, хотя бы олени сыты.

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