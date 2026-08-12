«Найдите себя в списке»: мошенники атакуют школьников фейковым файлом для линейки 1 сентября

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Мошенники начали присылать школьникам сообщения, в которых говорится о ложном флешмобе на 1 сентября. Подросткам предлагают перейти по опасной ссылке, чтобы выкрасть их личные данные. Об этом предупредила в «Максе» глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Как отметила Мизулина, ей стали постоянно жаловаться ученики, которые получают фейковые файлы с просьбой проверить себя в списке участников «флешмоба».
«Мошенники пишут в ЛС от лица сотрудников школы, что якобы на 1 сентября планируется некий флешмоб в ходе линейки. Для этого просят открыть некий файл и найти себя в списке. Правда вместо файла присылают ссылку на фишинговый ресурс. Будьте аккуратнее, все это рассчитано на невнимательность», - написала глава Лиги безопасности интернета.
Она призывала всех учащихся не верить этим сообщениям и не переходить по подозрительным ссылкам.
Ранее стало известно, что мошенники начали выманивать деньги под предлогом долгов близких. О схеме аферистов читайте на сайте KP.RU.