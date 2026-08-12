Явление года сняли на камеру: фото частичного солнечного затмения

Россияне наблюдали частичное солнечное затмение. Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Россияне смогли наблюдать частичное солнечное затмение. Фотографиями явления года поделился «Роскосмос», опубликовав их на своей странице в «Максе».

Госкорпорация сообщала, что затмение снимали с вершины самого высокого здания Европы. Как всем известно, под этим зданием подразумевается «Лахта-центра», расположенный в Санкт-Петербурге.

На кадрах можно четко разглядеть, как Луна постепенно закрывает Солнце.

Спутник Роскосмоса показал, как выглядела Земля, когда лунный диск заслонил Солнце.

Стоит отметить, что явлением могут наблюдать жители севера и северо-запада России, Европы, Северной Америке и Африки. Затмение 12 августа продлится с 18:34 до 22:58 по московскому времени. Максимальная фаза наступит в 20:46 и продлится всего чуть больше двух минут. Лучше всего это будет видно вблизи острова Исландия.

KP.RU прежде писал, что во время солнечного затмения 12 августа выработка солнечной электроэнергии в Европе может упасть. Процесс, возможно, сократится на 10 гигаватт.