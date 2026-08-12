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НовостиНаука12 августа 2026 19:23

Явление года сняли на камеру: фото частичного солнечного затмения

Роскосмос опубликовал фото солнечного затмения с высоты 400 км
Арина СЕРОВА
Россияне наблюдали частичное солнечное затмение. Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Россияне наблюдали частичное солнечное затмение. Фото: Александр Мелехов/ТАСС

Россияне смогли наблюдать частичное солнечное затмение. Фотографиями явления года поделился «Роскосмос», опубликовав их на своей странице в «Максе».

Госкорпорация сообщала, что затмение снимали с вершины самого высокого здания Европы. Как всем известно, под этим зданием подразумевается «Лахта-центра», расположенный в Санкт-Петербурге.

На кадрах можно четко разглядеть, как Луна постепенно закрывает Солнце.

Спутник Роскосмоса показал, как выглядела Земля, когда лунный диск заслонил Солнце.

Спутник Роскосмоса показал, как выглядела Земля, когда лунный диск заслонил Солнце.

Стоит отметить, что явлением могут наблюдать жители севера и северо-запада России, Европы, Северной Америке и Африки. Затмение 12 августа продлится с 18:34 до 22:58 по московскому времени. Максимальная фаза наступит в 20:46 и продлится всего чуть больше двух минут. Лучше всего это будет видно вблизи острова Исландия.

KP.RU прежде писал, что во время солнечного затмения 12 августа выработка солнечной электроэнергии в Европе может упасть. Процесс, возможно, сократится на 10 гигаватт.