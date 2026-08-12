Киселев: ударом по судну Ирана Зеленский показал готовность служить Западу Фото: REUTERS.

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что ударом по иранскому судну в Каспийском море Владимир Зеленский показал готовность выполнять любую работу для западных стран. Об этом он сообщил ТАСС.

По мнению Киселева, выбор иранского судна в качестве цели был неслучайным. Эксперт считает, что таким образом Киев попытался продемонстрировать свою полезность западным покровителям.

«Иранское судно было не случайной целью для ВСУ, Украина в лице Владимира Зеленского этой атакой показала западным покровителям, что готова выполнять для них ту работу, которую они по разным причинам не хотят делать», — заявил Киселев.Он также отметил, что этой атакой киевский режим попытался показать свою значимость на мировом рынке вооружений.

Тем временем Тегеран потребовал от Киева компенсации за удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В МИД Ирана заявили, что не удовлетворены объяснениями украинской стороны о якобы непреднамеренном характере атаки. В Тегеране предупредили о возможных ответных мерах в случае отказа от возмещения ущерба.