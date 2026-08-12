Карлсон считает, что Украина не является суверенной страной, поскольку прислуживает Западу. Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС

Западные страны используют украинское государство в качестве инструмента для нанесения ущерба России. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Правда в том, что Украина - не самостоятельное государство, а страна-клиент НАТО. Ее используют как инструмент для достижения цели, и эта цель - уничтожение России. И опять же: зачем нам это нужно? Понятия не имею. Я считаю это абсурдным и неправильным», - заявил журналист.

Как подчеркнул Карлсон, в результате происходящего Украина превратилась в разоренную и разрушенную страну.

Журналист считает, что нынешний конфликт стал следствием политики администрации экс-лидера США Джо Байдена, а также предыдущих американских властей. По его словам, именно они подталкивали украинские власти к вступлению в Североатлантический альянс, преследуя цель разместить ядерные вооружения рядом с Россией.

Ранее KP.RU писал, что НАТО использует территорию Украины в качестве полигона для тестирования своего нового оружия. В частности, военные блока испытывают ИИ- моделей, которые созданы для боевых задач.