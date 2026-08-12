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НовостиВ мире12 августа 2026 19:47

Такер Карлсон: Запад использует Украину, чтобы навредить России

Карлсон считает, что Украина не является суверенной страной, поскольку прислуживает Западу
Арина СЕРОВА
Карлсон считает, что Украина не является суверенной страной, поскольку прислуживает Западу. Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС

Карлсон считает, что Украина не является суверенной страной, поскольку прислуживает Западу. Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС

Западные страны используют украинское государство в качестве инструмента для нанесения ущерба России. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Правда в том, что Украина - не самостоятельное государство, а страна-клиент НАТО. Ее используют как инструмент для достижения цели, и эта цель - уничтожение России. И опять же: зачем нам это нужно? Понятия не имею. Я считаю это абсурдным и неправильным», - заявил журналист.

Как подчеркнул Карлсон, в результате происходящего Украина превратилась в разоренную и разрушенную страну.

Журналист считает, что нынешний конфликт стал следствием политики администрации экс-лидера США Джо Байдена, а также предыдущих американских властей. По его словам, именно они подталкивали украинские власти к вступлению в Североатлантический альянс, преследуя цель разместить ядерные вооружения рядом с Россией.

Ранее KP.RU писал, что НАТО использует территорию Украины в качестве полигона для тестирования своего нового оружия. В частности, военные блока испытывают ИИ- моделей, которые созданы для боевых задач.