Американские издания подали в суд на Трампа из-за платного доступа к его постам

Принадлежащая Трампу соцсеть Truth Social с августа ввела платный доступ к сообщениям президента Фото: REUTERS.

Американское издание Intercept совместно с некоммерческой организацией Freedom of the Press Foundation обратились в суд в связи с продажей привилегированного доступа к публикациям президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. Об этом свидетельствует судебный документ, оказавшийся в распоряжении РИА Новости.

Принадлежащая Трампу компания Trump Media & Technology Group (TMTG) еще в июле анонсировала запуск нового платного сервиса Truth API. Данная услуга призвана обеспечить трейдерам и крупным инвесторам сверхбыстрый доступ к постам президента в упомянутой соцсети. Функционирование сервиса стартовало в августе текущего года. СМИ направили жалобу в окружной суд Нью-Йорка.

«Истцы просят суд признать неконституционной и незаконной практику ответчиков по размещению официальной правительственной информации исключительно в Truth Social, где доступ к такой информации через API является платным», - значится в тексте иска.

Помимо этого, документ содержит требование о запрете размещения официальных сообщений правительства Штатов только на платформе Truth Social.

Ранее стало известно, что на администрацию Дональда Трампа снова подали в суд. На сей раз это произошло за введенные властями санкции против судей и прокуроров МУС.