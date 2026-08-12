Матвей Сафонов выиграл Суперкубок УЕФА с "ПСЖ"

Матвей Сафонов выиграл с "ПСЖ" Суперкубок УЕФА. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth Фото: REUTERS.

В Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» завершился поединок за Суперкубок УЕФА, сообщает "КП-Спорт", в котором встретились французский «Пари Сен-Жермен» и английская «Астон Вилла».

На 20-й минуте счёт открыл грузинский нападающий парижан Хвича Кварацхелия, однако под занавес первого тайма, на 45-й минуте, форвард «Виллы» Брайан Маджо восстановил равенство. Победный мяч на 61-й минуте провёл Дезире Дуэ, который принёс своей команде итоговое преимущество 2:1, пишет "КП-Спорт".

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов был включён в стартовый состав и провёл на поле все 90 минут, пропустив лишь один гол. Для парижского клуба этот трофей стал логичным продолжением прошлого сезона, в котором команда выиграла Лигу чемпионов, одолев в финале лондонский «Арсенал» в серии послематчевых пенальти (4:3, основное время завершилось со счётом 1:1). В свою очередь, «Астон Вилла» завоевала право сыграть в Суперкубке благодаря победе в Лиге Европы, где в финале был разгромлен немецкий «Фрайбург» со счётом 3:0.

Матч за Суперкубок УЕФА стал для «ПСЖ» первым официальным в новом сезоне. В предсезонных товарищеских встречах парижане уступили «Мальорке» (0:3) и сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Накануне финала российский вратарь Матвей Сафонов оценил шансы команды, отметив, что в матче за трофей лёгких побед не бывает, и назвал «Астон Виллу» очень крепким соперником. В прошедшем сезоне Сафонов провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов и 12 раз сыграл «на ноль», а за два года в Париже дважды выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, а также стал обладателем Кубка Франции, Суперкубка страны и Межконтинентального кубка. Особый интерес вызвало назначение главным арбитром встречи сомалийца Омара Абдулкадира Артана. Ранее судья не смог попасть на чемпионат мира из-за отказа во въезде со стороны американских властей — по прибытии в Майами ему отказали во въезде, сославшись на результаты дополнительной проверки.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что Сафонов оценил шансы «ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА, а также о том, что сомалийский арбитр, недопущенный в США, обслужит матч за Суперкубок УЕФА и о том, что «ПСЖ» подписал вратаря сборной Японии для конкуренции с Сафоновым.