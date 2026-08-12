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НовостиВ мире12 августа 2026 21:11

Вертолет AH-64 Apache армии США потерпел крушение, пилоты погибли

Крушение ударного вертолета вызвало лесной пожар в Техасе
Мария ПАНЮТИНА
Вертолет AH-64 Apache армии США потерпел крушение, пилоты погибли

Вертолет AH-64 Apache армии США потерпел крушение, пилоты погибли

Фото: REUTERS.

Ударный вертолет AH-64 Apache ВС США, закрепленный за военной базой Форт-Худ, потерпел крушение в штате Техас. Об этом сообщила пресс-служба американских сухопутных войск.

"Ударный вертолет AH-64 Apache, дислоцированный на базе Форт-Худ, потерпел крушение сегодня в городке Саладо, штат Техас", - следует из заявления.

После падения судна к месту происшествия были направлены экстренные службы. В ликвидации последствий задействованы военные спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

По данным CNN, погибли два пилота. Крушение судна вызвало лесной пожар. При этом вертолет не задел расположенные поблизости здания и людей.

Ранее KP.RU сообщал, что легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение во время орошения полей в Самарской области. Пилот получил травмы и был доставлен в больницу. Следователи устанавливает все обстоятельства крушения.