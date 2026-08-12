Вертолет AH-64 Apache армии США потерпел крушение, пилоты погибли Фото: REUTERS.

Ударный вертолет AH-64 Apache ВС США, закрепленный за военной базой Форт-Худ, потерпел крушение в штате Техас. Об этом сообщила пресс-служба американских сухопутных войск.

"Ударный вертолет AH-64 Apache, дислоцированный на базе Форт-Худ, потерпел крушение сегодня в городке Саладо, штат Техас", - следует из заявления.

После падения судна к месту происшествия были направлены экстренные службы. В ликвидации последствий задействованы военные спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

По данным CNN, погибли два пилота. Крушение судна вызвало лесной пожар. При этом вертолет не задел расположенные поблизости здания и людей.

Ранее KP.RU сообщал, что легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение во время орошения полей в Самарской области. Пилот получил травмы и был доставлен в больницу. Следователи устанавливает все обстоятельства крушения.