Севастополь остался без света, ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Севастополь временно остался без электроснабжения в результате массированной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим", - написал он в мессенджере Max.

Развожаев добавил, что специалисты оценивают последствия атаки и занимаются восстановлением электроснабжения. Все экстренные службы приведены в состояние готовности.

Губернатор призвал жителей города экономить заряд мобильных устройств и использовать их преимущественно для экстренной связи. Также рекомендуется отключить фоновые приложения и снизить яркость экранов.

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