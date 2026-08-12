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НовостиОбщество12 августа 2026 21:20

Севастополь остался без света, ВСУ атаковали энергоинфраструктуру

Развожаев призвал жителей Севастополя экономить заряд мобильных устройств
Мария ПАНЮТИНА
Севастополь остался без света, ВСУ атаковали энергоинфраструктуру

Севастополь остался без света, ВСУ атаковали энергоинфраструктуру

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Севастополь временно остался без электроснабжения в результате массированной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим", - написал он в мессенджере Max.

Развожаев добавил, что специалисты оценивают последствия атаки и занимаются восстановлением электроснабжения. Все экстренные службы приведены в состояние готовности.

Губернатор призвал жителей города экономить заряд мобильных устройств и использовать их преимущественно для экстренной связи. Также рекомендуется отключить фоновые приложения и снизить яркость экранов.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за неблагоприятных погодных условий без электричества оказались 16 тысяч жителей Орловской области. Губернатор Андрей Клычков уточнил, что грозовой фронт принес в регион сильный ветер и ливни с градом. Устранять неполадки будут 30 бригад.