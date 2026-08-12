Британские ученые начнут выращивать мини-органы для подбора лечения пациентам

В Британии начнут выращивать мини-органы из клеток пациентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Британские ученые намерены начать выращивание миниатюрных человеческих органов из клеток пациентов. Об этом сообщает The Guardian.

В рамках исследования ученые планируют создать библиотеку стандартизированных органоидов. По данным издания, такие модели позволят наблюдать, как ткани реагируют на болезни и воздействие препаратов.

На первом этапе специалисты сосредоточатся на воспалительных заболеваниях кишечника. Газета отмечает, что ученые намерены выращивать опухоли для изучения различных способов лечения рака.

Проект направлен на ускорение разработки препаратов и сокращение количества испытаний на животных. Полученные органоиды позволят исследователям определять наиболее подходящие варианты лечения для конкретных пациентов.

Ранее KP.RU сообщал, что в России расширили список объектов для трансплантации. С 1 сентября 2026 года в перечень будут включены спинной мозг, нервы, кости и их фрагменты. Из списка исключили кости черепного свода и нижнюю челюсть.