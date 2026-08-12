Девочка с маской Бэтмена за семь лет лечения в РФ привыкла к долгим перелетам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Маленькая Луна Феннер, которая проходит лечение в Санкт-Петербурге, за семь лет регулярных поездок в Россию успела привыкнуть к длительным перелетам. Девочка хорошо их переносит.

"Луна уже профессионал по перелетам, семь лет летает в Россию", - сказала мама девочки Кэрол Феннер для ТАСС.

Напомним, впервые Луну привезли из Майами в Краснодар в 2019 году, когда ей еще не исполнился год. У ребенка диагностировали гигантский невус на лице, похожий на "маску Бэтмена". В 2021 году девочка перенесла операцию.

В 2024 году Луна начала лечение в Петербурге для устранения рубцов и восстановления век. Оно проходило в несколько этапов. Через год аналогичные процедуры выполнили в центральной части лица.

Как писал KP.RU, основная часть реконструктивного лечения завершена. В будущем Луне могут потребоваться дополнительные корректирующие операции. Семья планирует покинуть Санкт-Петербург рано утром 13 августа.