Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 265 человек Фото: REUTERS.

Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии достигло 265 человек, еще 3 494 получили ранения. Об этом сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.

"К сожалению, 265 погибших, 3 494 раненых, а число пропавших без вести тревожно возросло до 496", - сказал колумбийский лидер.

Де ла Эсприэлья добавил, что спасательные службы продолжают работать в районах, пострадавших от стихийного бедствия. Данные о погибших, пострадавших и пропавших без вести уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в акватории Тихого океана произошло подводное землетрясение магнитудой 5,5. Очаг подземных толчков располагался в 209 километрах от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага составила около 67,7 километра.