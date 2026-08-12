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НовостиОбщество12 августа 2026 23:11

Перед Медовым Спасом россиян атакуют "вредоносные открытки": новая схема мошенников

Мошенники перед Медовым Спасом рассылают россиянам вредоносные открытки
Мария ПАНЮТИНА
Мошенники перед Медовым Спасом рассылают россиянам вредоносные открытки

Мошенники перед Медовым Спасом рассылают россиянам вредоносные открытки

Фото: REUTERS.

Мошенники перед Медовым Спасом начали рассылать россиянам праздничные открытки с вредоносными файлами и фишинговыми ссылками. Об этом сообщили в "Мошеловке" Народного фронта.

"Мошенники в мессенджерах и соцсетях распространяют вредоносные "праздничные открытки" и файлы. Переход по ссылкам или открытие вложений может заразить устройство", - уточнила организация для РИА Новости.

Фишинговые сайты могут использоваться аферистами для кражи личных и банковских данных. Эксперты рекомендуют не открывать вложения и не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений.

Ранее KP.RU писал, что мошенники начали присылать российским школьникам сообщения, в которых говорится о ложном флешмобе на 1 сентября. Подросткам предлагают перейти по опасной ссылке, чтобы выкрасть их личные данные.