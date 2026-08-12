Армия России ограничила возможности Киева отражать атаки Фото: REUTERS.

Украина оказалась в положении, при котором Владимир Зеленский вынужден призывать к прекращению огня. Об этом заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Эксперт отметил, что Россия добилась значительных успехов в районе Одессы и близлежащих портов, лишив Украину возможности использовать этот маршрут.

"[Россия] не оставила Украине ничего, кроме возможности для Зеленского кричать о прекращении огня. <…> Украинцы проиграли в конфликте", - сказал аналитик на YouTube-канале.

Уилкерсон добавил, что ВСУ почти не могут перехватывать ракеты. По его словам, российские военные наносят удары с меньшими ограничениями со стороны украинской ПВО.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия на линии боевого соприкосновения будет действовать аккуратно, но настойчиво, и добьется своих целей. Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что вариант "заморозки" украинского конфликта для РФ не подходит.