"Нет ничего важнее": Путин высказался о СВО

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом для российских военнослужащих остается выполнение поставленных задач на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

"Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции", - сказал он в беседе с с экипажем гвардейского ракетного крейсера "Варяг".

Путин также подчеркнул роль военнослужащих Тихоокеанского флота. Несмотря на специфику своей службы, моряки ТОФ также принимают участие в выполнении задач в зоне СВО и находятся непосредственно на передовых позициях.

Ранее KP.RU сообщал, что командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина отметил растущую военную активность Японии и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его данным, за три месяца через российскую исключительную экономическую зону вдоль Южных Курил прошло 1001 судно.