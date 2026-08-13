У ЕС выработался иммунитет к попыткам Киева втянуть его в конфликт Фото: REUTERS.

Киев стремится втянуть Европу в прямое противостояние с Россией, однако у европейцев уже сформировался интуитивный иммунитет. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат уточнил, что стремление Украины вовлечь другие страны в конфликт является давней стратегией киевского режима.

"А вот признания, что это дело рук украинцев, - это уже интуитивный иммунитет европейцев, под лозунгом: "Не для того мы вас нанимали, чтобы теперь за вас еще и повоевать!" - сказал посол для ТАСС.

Так Мирошник прокомментировал публикацию Die Zeit. В ней сообщалось, что немецкие власти рассматривают версию об операции Украины под чужим флагом в аэропорту Лейпцига/Галле с целью дискредитации России.

Ранее министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что обнаружение беспилотника со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпциг/Галле может свидетельствовать о гибридной атаке.