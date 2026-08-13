Путин провел совещание по безопасности восточных границ России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин во время посещения учений Тихоокеанского флота провел отдельное совещание, посвященное обеспечению безопасности восточных границ страны. Встреча состоялась на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг".

В совещании приняли участие командующий ТОФ Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и и.о. командующего 68-м гвардейским армейским корпусом Алексей Шведов.

"Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность - обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях", - подчеркнул президент.

Ранее KP.RU сообщал, что бойцы специальной военной операции являются настоящими героями. Путин отметил, что одно дело говорить о мужестве, и совсем другое - находиться на линии боевого соприкосновения, где свистят пули над головой и роятся дроны.