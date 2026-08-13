Аналитик Дэвис: Украине не удастся восстановить черноморские порты Фото: REUTERS.

Украина пытается восстановить поврежденную портовую инфраструктуру на Черном море. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис считает, что Киеву не удастся этого сделать.

Аналитик уточнил, что одной из основных проблем для Киева остаются регулярные российские удары по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева.

"Сейчас работа портов фактически остановлена. Я не уверен, что украинцы смогут справиться с этой ситуацией", - сказал эксперт на YouTube-канале.

Дэвис отметил, что ВСУ испытывают нехватку ракет-перехватчиков. На этом фоне под удары попадают объекты, восстановление которых требует значительных времени и ресурсов.

Ранее KP.RU сообщал, что российские бойцы наносят удары по территории Украины в ответ на террористические атаки киевского режима. По данным Минобороны, были поражены транспортно-логистический центр "Киев-3" и терминал "Новой почты". Объекты работали в интересах ВСУ.