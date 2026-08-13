Россиянам объяснили, почему в 2027 году никому не назначат пенсию на общих основаниях

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В 2027 году страховая пенсия по старости на общих основаниях назначаться не будет. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт пояснил, что период изменения возраста выхода на страховую пенсию продолжается с 2019 по 2028 год. В этот период действует постепенное повышение пенсионного возраста.

Балынин отметил, что после завершения переходного периода пенсионный возраст достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. По его словам, граждане с длительным страховым стажем могут выйти на пенсию досрочно.

Мужчины при наличии 42 лет стажа и женщины при 37 годах стажа имеют право оформить страховую пенсию на два года раньше установленного срока, добавил доцент.

Ранее KP.RU сообщал, что в России действует ограничение, из-за которого доходы выше определенного уровня перестают влиять на размер будущей государственной пенсии. В 2026 году "пенсионный потолок" составляет 2,979 млн рублей в год.