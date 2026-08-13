Путин обсудил с командованием ТОФ безопасность восточных рубежей России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин во время посещения учений Тихоокеанского флота провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ страны. Встреча состоялась на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг".

В совещании приняли участие командующий ТОФ Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом Алексей Шведов.

"Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность - обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях", - сказал глава государства.

Путин отметил, что обстановка в зоне ответственности Тихоокеанского флота остается непростой. Он подчеркнул важность поддержания боеготовности всех Вооруженных сил, включая флот.

Президент добавил, что моряки ТОФ, несмотря на отсутствие непосредственного участия в боевых действиях на линии соприкосновения, также находятся на "переднем крае", поскольку от их готовности зависит безопасность восточных рубежей страны.

После совещания Путин пообедал с экипажем "Варяга" и поблагодарил моряков за организацию и проведение учений Тихоокеанского флота. Он отметил, что поддержание высокой боевой готовности флота особенно важно для обеспечения безопасности России.

Ранее KP.RU сообщал о поездке президента в Новосибирск. Путин посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета и ознакомился с почти завершенным университетским кампусом.

Министр науки Валерий Фальков представил главе государства макет кампуса. После Путин лично осмотрел библиотеку и спортивный зал, где студенты играли в баскетбол. В библиотеке ему показали автоматизированную систему выдачи и возврата книг.

Президент России недавно посетил Омск. Там он провел двухстороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Путин отметил большой потенциал сотрудничества двух стран в формировании совместной логистической экосистемы.