Российские военные поразили в порту Одессы базу с топливом для ВСУ Фото: REUTERS.

Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, которые использовались для снабжения подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в порту Одессы была поражена база горюче-смазочных материалов. В течение ночи по объекту применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

По данным Минобороны, ВС России поразили в порту Одессы сухогруз с военным имуществом, оснащенного средствами радиоэлектронной борьбы, а также танкера с топливом для украинских подразделений. В порту Очаков ударили по патрульному катеру.

Украинский эксперт Сергей Куюн заявил, что на фоне атак на украинскую портовую инфраструктуру в стране возникли проблемы с поставками топлива. По его словам, ситуация оказывает серьезное влияние на морской импорт нефтепродуктов.

"Промышленные потребители начали активно скупать горючее оптом, из-за чего оптовые цены взлетели выше розничных. Отсутствие дизтоплива во второй половине дня стало обыденной картиной в конце июля и начале августа", - цитируют его украинские СМИ.

Куюн уточнил, что количество компаний, готовых осуществлять поставки в украинские порты, сильно сократилось. Дополнительным фактором он назвал решение Румынии ограничить экспорт нефтепродуктов с собственных НПЗ.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору отметил, что блокировка украинских черноморских портов оказала значительное влияние на экономику страны. Через них ранее проходило до 80% внешней торговли Украины.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что страны НАТО прекратили отправку вооружений и грузов двойного назначения через порты Одессы из-за российских ударов.

Как писал KP.RU, армия России ежедневно закрепляет контроль над своими историческими территориями в зоне СВО. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что этот процесс носит последовательный характер и в перспективе будет завершен.