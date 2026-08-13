Луна полностью закрыла Солнце: как в России прошло затмение 12 августа

Жители ряда российских регионов увидели солнечное затмение Фото: REUTERS.

Жители нескольких регионов России смогли наблюдать солнечное затмение, которое стало одним из главных астрономических событий 12 августа. За движением Луны по диску Солнца можно было следить в прямой трансляции "Роскосмоса".

Затмение началось в 18:34 по московскому времени и завершилось в 22:58. Максимальная фаза составила 1,019 и наступила в 20:46. Полное затмение продолжалось 2 минуты 18 секунд, а область наилучшей видимости находилась в районе Исландии.

Полная фаза наблюдалась и на территории России - с восточного побережья полуострова Таймыр. Она началась там около полуночи по местному времени. Частные фазы затмения были доступны для наблюдения в северо-западных регионах страны, в том числе в Мурманске, Архангельске, Калининграде, Петрозаводске, Пскове и Санкт-Петербурге.

Ширина полосы лунной тени на поверхности Земли достигла 294 километров. Полное затмение стало возможным благодаря тому, что видимый диаметр Луны в 1,0386 раза превышал видимый диаметр солнечного диска, что позволило спутнику Земли полностью закрыть Солнце.

12 августа также стало насыщенным днем для любителей астрономии. Помимо солнечного затмения, ожидался пик метеорного потока Персеиды, а также возможность наблюдать парад планет.

Ранее KP.RU сообщал, что астрономическое событие вызвало повышенный интерес и в Великобритании. В Лондоне специальные очки для наблюдения за Солнцем стали дефицитным товаром. Спрос на них резко вырос, а возле некоторых магазинов и заведений образовались очереди.

Солнечное затмение прошло 12 августа. Однако некоторые россияне не смогли его увидеть. Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов уточнил, что в Краснодаре Солнце и Луна зашли за горизонт еще до начала затмения.

Эксперт отметил, что в южном регионе первое касание произошло примерно на 7 градусов ниже горизонта. Кроме того, вечером 12 августа в городе ожидалось плотное зарево, которое также осложняло наблюдения.