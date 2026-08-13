В США назвали фаворита на пост пресс-секретаря Трампа вместо Левитт

Kalshi: Анна Келли названа фаворитом на пост пресс-секретаря Трампа. Фото: CNP/AdMedia/GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи платформы прогнозов Kalshi назвали фаворитом на пост пресс-секретаря Белого дома Анну Келли, которая в настоящее время является замглавы президентской пресс-службы. Об этом свидетельствуют данные платформы.

Шансы на ее назначение пользователи оценивают в 30 процентов. На втором месте находится юрист и бывший адвокат Трампа Алина Хабба с 29 процентами.

Остальные претенденты значительно отстают от фаворитов. Так, всего по 16 процентов у телеведущей Рэйчел Кампос-Даффи и политического комментатора Скотта Дженнингса. И практически нет шансов попасть в Белый дом в новой должности у невестки Трампа Лары (три процента) и журналиста Такера Карлсона (0,3 процента) соответственно.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уйдет со своего поста в конце августа. Трамп уточнил, что Левитт решила покинуть должность, чтобы больше времени уделять своим детям и семье, и он уважает ее решение.

До этого Дональд Трамп Трамп описал выступления своего пресс-секретаря Левитт оригинальным способом.