Блогеру Лерчек предстоит проходить таргетную терапию от рака пожизненно Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, продолжит длительное лечение онкологического заболевания, ей предстоит пожизненная таргетная терапия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели", - сказал источник из ее окружения.

Собеседник агентства пояснил, что непереносимость токсичности может возникнуть при развитии выраженных побочных эффектов. В таком случае врачи могут сделать перерыв в лечении или полностью отменить терапию.

Ранее KP.RU сообщал, что Чекалина обжаловала приговор по делу о незаконных валютных операциях. По решению суда она получила условный срок, штраф и запрет администрировать сайты. Защита направила апелляционную жалобу. Лерчек попросила суд оправдать ее.